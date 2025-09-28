Hammarbys jättetapp – föll borta mot Halmstads BK

Halmstads BK tog emot Hammarby.

Detta i den 25:e omgången av allsvenskan.

Då vann hemmalaget med uddamålet.

Foto: Bildbyrån

Hammarby jagar poäng i toppen av allsvenskan. Bajen ligger, inför söndagens match mot HBK, åtta poäng bakom ettan Mjällby. En trepoängare blir viktig för att kunna ha en chans för att ta SM-guld.

Samtidigt har det varit vårt för Bajen på Örjans Vall. Den senaste segern kom 2017. Hemmalaget HBK tog en tung seger mot IFK Värnamo senast och jagar poäng för att hålla sig kvar på säker mark i tabellen.

Efter dryga halvtimmen spelad var det mållöst på Örjans Vall. Bajen tryckte på men kom aldrig till en farlig målchans medan HBK stod emot bra.

Den första halvleken förblev mållös.

I den andra halvleken svarade hemmalaget. En ofarlig frispark nådde Rami Kaib som på något sätt fick bollen vidare till Villiam Granath som petade in 1–0-målet.

Med en kvart kvar att spela skulle den förre BP-anfallaren Nikola Vasic bytas in för Hammarby – och därmed göra debut för de grönvita. Detta då han ersatte Oscar Johansson Schellhas. I samband med bytet gick även Nahir Besara ut – som ersattes av Adiran Lahdo.

I den 80:e minuten testade Madjed ett skott som räddades av Erlandsson. Det var bortalagets första skott på mål.

På tilläggstid hade Lahdo ett jätteläge att kvittera matchen, men skottet skulle blockas snyggt av Bohman. Något mer mål skulle det inte bli, och HBK vann matchen med 1-0 mot topplaget Hammarby.

Startelvor:

Halmstads BK: Erlandsson – Gregor, Schyberg, Kurtulus – Boman, Allansson, Ascone, Kaib – Granath, Yeboah, Arvidsson

Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther – Tekie, Johansson, Besara – Madjed, Kaboré, Abraham