JUST NU: Mjällby vann – kan vinna guld i morgon

Mjällby hade inga problem att besegra Elfsborg hemma på Strandvallen.

Efter 2-0 under lördagen blir laget mästare i kavaj om Hammarby tappar poäng borta mot IFK Göteborg i morgon.

Stormen Amy har dragit in över Sverige i dag och det märktes på Strandvallen. Regn och rusk, det blåste rejält nere vid havet i sydost. 1,5 timme innan avspark hölls ett matchmöte, där det blev klart att matchen trots ovädret skulle kicka i gång utsatt tid – till skillnad från superettamötet mellan Landskrona och Varberg som sköts upp till måndag på grund av Amy.

Efter en rätt trevande inledning på matchen var det mycket nära 1-0 Mjällby efter 25 minuter där Herman Johansson piskade in ett inlägg mot centertank Bergström, men anfallaren fick inte avslutet på mål.

Johansson var sedan på nytt nära att hota Elfsborg med sin fart, men den här gången blockade Elfsborg inlägget till hörna.

I 28:e minuten på efterföljande hörnan kom Tom Pettersson högst, men bollen rensades undan strax före mållinjen.

Målet skulle dock komma för Maif. Timo Stavitski sköt, Pettersson i Elfsborgsmålet räddade men inte bättre än att Bergström kunde raka in bollen på returen i det öppna målet. Detta i 39:e minuten.

1-0 i paus – och väl i andra skulle Mjällby utöka. Knappa timmen spelad placerade Tom Pettersson in tvåan med vänster bredsida på hörna, hur delikat som helst och vild glädje i hemmalaget inför 4933 åskådare på plats på ett regntungt och blåsigt Strandvallen.

Matchen slutade också 2-0 och vid poängtapp för Hammarby borta mot IFK Göteborg i morgon är Mjällby allsvenska mästare för första gången i klubbens historia.

Startelvor:

Mjällby: Törnqvist – Iqbal, Norén, Pettersson – Johansson, Stavitiski, Gustafson, Leandersson – Stroud, Manneh, Bergström

Elfsborg: Pettersson – Wikström, Ibrahim, Granli, Aronsson – B. Zeneli, Wenderson – Hedlund, Magnusson, A. Zeneli – Östman