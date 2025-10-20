JUST NU: Mjällby stormar mot SM-guld

GÖTEBORG. Mjällby är nära guldet.

Serieledaren leder mot IFK Göteborg med 2–0.

En seger borta mot IFK Göteborg räckte för att Mjällby AIF skulle säkra sitt första guld någonsin. Då bjöd gästerna på en kanonstart på Gamla ullevi.

Redan efter 21 spelade minuter stod Jacob Bergström för en, vad han själv skulle kallat; ”Brunkig”, cykelspark och välte in ledningsmålet för gästerna. Minuter senare var det dags igen.

Denna gång var det Tom Pettersson som stötte in en retur från IFK Göteborg-målvakten Elis Bishesari från nära håll och mittbacken utökade för Maif.

