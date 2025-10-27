JUST NU: MFF reducerar – Martin Olsson målskytt

MFF tar emot Hammarby på Eleda stadion.

Det står 3–1 till Bajen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har haft en svajig säsong. Skånelaget ligger på en sjätteplats inför måndagens match mot Hammarby. Bajen har redan säkrat Europaplats och kan inte vinna allsvenskan. Det har Mjällby redan gjort.

Samtidigt står viktiga poäng på spel för MFF då en seger skulle innebära att de har chansen att ta en tredjeplats. Detta förutsatt att Gais tappar poäng i sin match mot Brommapojkarna.

När matchen väl var i gång var MFF nära på att få en mardrömsstart när målvakten Robin Olsen sköt bollen på Hammarbys Paulos Abraham. Bollen styrdes ut bredvid MFF:s mål.

I den 17:e minuten slog Bajen till. Adrian Lahdo drev fram bollen som till slut hamnade hos Nahir Besara som enkelt placerade in bollen bakom Olsen. Besaras 17:e mål i allsvenskan den här säsongen. bara åtta minuter senare spelar Hampus Skoglund en boll som dimper ner precis framför Abraham som stänker in 2–0 till bortalaget.

Strax innan halvtid slog Bajen till med sitt tredje i den första halvleken. Montader Madjed slog in en boll framför Malmös mål som Jens Stryger Larsen styrde in i egen kasse.

I den andra akten var det MFF som svarade upp efter fiaskot i första halvleken. Martin Olsson var uppmärksam på en boll som slogs in i Bajens straffområde och kunde placera in reduceringen.

Matchen pågår

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger Larsen, Jansson, Rösler, Olsson – Rosengren, Lewicki – Bolin, Skogmar, Haksabanovic – Gudjohnsen

Hammarby: Hahn – Skoglund, Vagic, Eriksson, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Abraham, Lahdo