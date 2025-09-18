KARLBERG. Till helgen kommer de allsvenska matcherna att avbrytas om “organiserad maskering” äger rum på läktarna.

Det menar AIK-tränaren Mikkjal Thomassen är ett problem i svensk fotboll som behöver lösas, med det samma.

– Vi måste sluta med att gräva ner oss i varsitt läger, det håller inte, säger han efter torsdagens träning.

Foto: Bildbyrån

Under den kommande allsvenska omgången kommer polisens nya villkor gällande maskering att införas. Det innebär att matcherna, i det fall att ”organiserad maskering” förekommer, kommer att avbrytas av arrangörerna/klubbarna.

Detta har under de senaste dagarna varit ett omdiskuterat ämne och så sent som i tisdags gick de tre Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby ut med en kommuniké där man förklarade att man motsatte sig det nya villkoret med tillhörande förklaring. Detta följdes senare upp av ett liknande utskick från Malmö FF, IFK Norrköping samt de fyra stora Göteborgsklubbarna.

✔ Läs även: SEF riktar kritik mot polisens nya maskerings-villkor

✔ SFSU-ordföranden: ”Hoppas polisen tar ett steg tillbaka och tänker om”

Under måndagen spelar AIK borta mot IFK Norrköping i deras första match med polisens nya villkor. Då menar “Gnagets” huvudtränare Mikkjal Thomassen att han och spelartruppen väljer att fokusera på annat.

– Det är Söderberg som sitter på det där och kommunicerar. Vi är inte uppdaterade kring den frågan, jag har bara hört vad det handlar om i stort, säger han efter torsdagens träning.

Det finns en risk att det påverkar matcherna med avbrott. Är det inte lönt att diskutera sådant internt?

– Vi är väldigt vana vid att matcher avbryts i AIK. Det är intensivt när vi spelar derbyn och vi är vana vid att det kommer något stopp i matchen. Från vårt håll är det väldigt lugnt och vi måste bara acceptera att det är någon myndighet som har beslutat detta över oss. Vi får hantera det som kommer vår väg och vår inställning är alltid att inte lägga onödvändig energi på saker vi i slutändan inte kan påverka. Vi accepterar att det blir som det blir och vi får hantera det. Spelarna är enormt erfarna och professionella så jag ser ingen fara i förhållande att det ska påverka oss på ett dåligt sätt. Men man hoppas alltid att matcher får spelas klart utan avbrott, det säger sig självt.

”Kommer nästan aldrig något bra av att trycka fram fronterna”

Även om Thomassen tror att hans lag inte påverkas nämnvärt av de nya villkoren vill han inte gå in i detalj kring vad han känner för det till helgen helt nya villkoren.

– Det blir för oseriöst om jag ska tycka för mycket om det där. Jag har inte hela kontexten kring varför det kommer nu och vad det beror på. Jag menar bara att jag i slutändan har en stor tro på dialog och transparens kring saker som den här. Jag tror att alla önskar detsamma och det är en fotboll som vi ska vara stolta över i Sverige där alla mår bra, blir hörda och sedda. Det kommer nästan aldrig något bra av att trycka fram fronterna, så jag hoppas att de som är ansvariga för detta ska finna en bra process som leder till att vi hittar en lösning som alla mår bra av. Det betyder alltid att det behöver kompromissas från alla håll, vilket jag har stor tro på. Jag hoppas att det här inte ska bli en för stor sak.

AIK-supportrar under ett stort skynke. Foto: Bildbyrån

Ser du det som en rimlig åtgärd att avbryta en match på grund av maskering?

– Nu står han och är nervös där, säger Thomassen, blickar mot AIK:s pressansvarige Stefan Mellerborg och ler.

* Thomassen tystnar en stund.

”Vi måste sluta med att gräva ner oss i varsitt läger, det håller inte. Det är svensk fotboll och det är väldigt viktigt”

– Jag tror, som jag sade tidigare, att man måste ha dialog och att man måste kompromissa från alla håll. Man måste förstå att alla jobbar för samma sak och i slutändan är på samma lag. Det är praktiskt inte genomförbart att man ska stoppa alla matcher i Sverige, det är inte hållbart. Därför måste vi vara ansvariga, vuxna och lösa det här tillsammans. Det är inte svårare än så. Det är inte det ena parten som är skyldiga eller har ansvar, det är alla som är en del av det. Det måste alla förstå utan att börja peka finger på den andra parten. Det vill jag insistera på, att vi måste vara ansvariga och sluta komma med ursäkter. Vi måste sluta med att gräva ner oss i varsitt läger, det håller inte. Det är svensk fotboll, det är väldigt viktigt och alla har ett ansvar i att det ska bli bra. Det här måste vi lösa, och det har jag en stor tro på att vi kommer att göra. Det är jag helt säker på, avslutar Thomassen.