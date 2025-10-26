Så ställer HBK och Blåvitt upp

IFK Göteborg gästar Halmstad.

Matchen startar 16.30.

Nu är startelvorna här.



Halmstad BK tar emot IFK Göteborg på Örjans Vall under söndagen.



Gästerna jagar en Europa-platse även om de har några poäng upp till tredjeplatsen.



Halmstad har en viss distans ner till kvalplatsen men tre poäng idag hade satt dem i en betydligt bättre position och kunnat säkrat nytt allsvenskt kontrakt.



En skräll i IFK Göteborgs startelva är att backen Rockson Yeboah kliver in från start.

Startelvor:

Halmstads BK: Erlandsson – Gregor, Schyberg, Olsson – Boman, Allansson, Ascone, Kaib – Mohammed, Yeboah, Mäenpää

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Tolf – Kruse, Svensson, Thordarson – Santos, Fenger, Heintz.