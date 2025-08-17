JUST NU: Så startar Blåvitt och AIK
Klassikermöte i allsvenskan.
IFK Göteborg tar emot AIK på Gamla Ullevi.
Här är elvorna.
Det vankas klassikermöte i allsvenskan. IFK Göteborg som kommer från en derbyseger mot Gais tar emot ett AIK som nyligen åkt ur Conference League.
I ”Gnagets” startelva väljer tränare Mikkjal Thomassen att starta med Eskil Edh som gör sin första start i år. Yannick Geiger och Erik Flataker startar i stället för Taha Ayari och John Guidetti. I backlinjen bänkas Benjamin Tiedemann Hansen och ersätts av Thomas Isherwood.
I IFK Göteborg är David Kruse tillbaka efter en avstängning och tar plats i elvan direkt i stället för Gustav Svensson.
Startelvor:
IFK Göteborg: Bishesari – Santos, Bager, Erlingmark, Tolf – Kruse, Thordarson – Alioum, Heintz, Clemmensen – Fenger.
AIK: Nordfeldt – Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood – Edh, Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina, Flataker, Geiger
