Så startar Djurgården och MFF

Den tredje omgången i allsvenskan kickar i gång med ett stormöte mellan Djurgårdens IF och Malmö FF på 3 Arena i Stockholm. I fjol tog lagen varsin seger mot varandra och nu drabbar de samman för första gången i år.

Sedan tidigare har Djurgårdens tränare Jani Honkavaara bekräftat att lagkaptenen Adam Ståhl missar mötet. Däremot är Piotr Johansson tillbaka som missade matchen mot Kalmar FF på grund av sjukdom.

Honkavaara väljer att starta med Jacob Une och Piotr Johansson i försvaret i stället för Mikael Marques och Leon Hien.

MFF har ett tungt avbräck i Anders Christiansen som inte är redo. Tränaren Miguel Angel Ramirez gör inga förändringar från med matchen mot Gais.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Siltanen – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien

Malmö FF: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Ali, Lundbergh, Rosengren, Sjöstrand – Haksabanovic, Botheim