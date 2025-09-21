JUST NU: Så startar Hammarby och Häcken – tvingas till byte

Hammarby tar emot BK Häcken på 3Arena.

Matchen startar 14.00.

Nu är startelvorna här.



Efter 23 omgångar ligger Hammarby IF på andra plats i Allsvenskan med 46 poäng. BK Häcken å sin sida, har 26 poäng och befinner sig på elfteplats.

På söndagseftermiddagen möts lagen på 3Arena, med avspark klockan 14.00.



Hammarby gör två ändringar – Ibrahima Fofana och Montader Madjed går in från start.

Hos Häcken ersätter Oscar Jansson i mål och Filip Helander gör sin första allsvenska start för året. John Paul Dembe får också chansen, medan Simon Gustafson är tillbaka efter avstängning. Mikkel Rygaard, Silas Andersen och Adam Lundkvist är avstängda.



Startelvor:



Hammarby: Hahn – Skoglund, Fofana, Vagic, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Madjej, Abraham, Johansson Schellhas.



BK Häcken: Jansson – Lode, Helander, Samuelsson – Lindberg, Leach Holm, Svanbäck, Gustafson, Layouni – Dembe, Nioule.