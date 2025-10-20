Så startar IFK Göteborg och Mjällby

Mjällby AIF kan säkra guld mot IFK Göteborg.

Matchen startar 19.10 på Gamla Ullevi.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen ligger allt i Mjällbys händer. Blekingeklubben kan säkra ett historisk SM-guld när de ställs mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Maif behöver ta en seger mot Blåvitt för att säkra titeln. Skulle det bli kryss eller förlust lever det fortfarande.

Viktiga poäng står även på spel för IFK Göteborg som inför matchen ligger på en sjätteplats. Skulle det bli en seger för Blåvitt klättrar laget upp på en fjärdeplats i jakten på Europa-spel.

När elvorna presenterades stod det klart att hemmalaget det sker flera förändringar från Hammarby-matchen. Imam Jagne ersätter Kolbeinn Thordarsson samtidigt som Noah Tolf är tillbaka från avstängning och tar Sebastian Clemmensens plats.

Maif-tränaren Anders Torstensson ställer upp med Jesper Gustavsson i stället för Romeo Leandersson, som startade mot Elfsborg.

Följ matchen live med FotbollDirekt här!

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Jagne – Santos, Heintz, Alioum – Fenger

Mjällby AIF: Törnqvist – Iqbal, Norén, Pettersson – Johansson, Gustavsson, Gustafson, Stavitski – Manneh, Bergström, Stroud