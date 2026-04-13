Så startar Sirius och Hammarby
IK Sirius tar emot Hammarby på Studenternas IP.
Nu har startelvorna presenterats.
Både Sirius och Hammarby inledde allsvenskan med varsin seger. Under måndagen ställs de mot varandra på Studenternas IP i Uppsala.
Sirius-tränaren Andreas Engelmark väljer att ställa upp med Mohamed Soumah i stället för Victor Ekström.
Hammarbys tränare Kalle Karlsson gör en förändring i anfallet. Förra omgångens hattrickskytt Paulos Abraham ersätts av Elohim Kaboré.
Matchen startar 19.00.
Startelvor:
IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Jönsson, Svensson, Bjerkebo – Ure
Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Fofana, Eriksson, Winther – Johansson Schellhas, Karlsson, Besara – Lind, Kaboré, Madjed
