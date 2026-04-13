Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Så startar Sirius och Hammarby

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

IK Sirius tar emot Hammarby på Studenternas IP.
Nu har startelvorna presenterats.

Foto: Bildbyrån

Både Sirius och Hammarby inledde allsvenskan med varsin seger. Under måndagen ställs de mot varandra på Studenternas IP i Uppsala.

Sirius-tränaren Andreas Engelmark väljer att ställa upp med Mohamed Soumah i stället för Victor Ekström.

Hammarbys tränare Kalle Karlsson gör en förändring i anfallet. Förra omgångens hattrickskytt Paulos Abraham ersätts av Elohim Kaboré.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Jönsson, Svensson, Bjerkebo – Ure

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Fofana, Eriksson, Winther – Johansson Schellhas, Karlsson, Besara – Lind, Kaboré, Madjed

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt