JUST NU: Sirius tar ledningen mot Bajen

IK Sirius tar emot Hammarby i allsvenskan.

Det står 1–0 till hemmalaget.

Under måndagen tar IK Sirius emot Hammarby IF i allsvenskans andra omgång. Inför matchen stod det klart att Bajens stjärnforward Paulos Abraham var utanför startelvan.

När matchen väl var i gång kom Bajen till den första målchansen. Bollen hamnade hos Hampus Skoglund som avlossade ett skott som hade mer att önska.

Sedan vände det snabbt. Sirius-försvararen Oscar Krusnell hittade fram till Isak Bjerkebo som drev fram och placerade in ledningsmålet i den nionde minuten.

Matchen pågår.

Startelvor:

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Jönsson, Svensson, Bjerkebo – Ure

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Fofana, Eriksson, Winther – Johansson Schellhas, Karlsson, Besara – Lind, Kaboré, Madjed