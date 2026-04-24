Kazper Karlsson: ”Om Mikkjal hade varit kvar hade jag blivit extra glad”

I går besegrade utlånade Kazper Karlssons AIK med Degerfors.

Nu berättar han att en comeback i ”Gnaget” inte känns särskilt trolig.

– Nej, jag tror att den bron är bränd, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha värvats till AIK från italienska Bologna under vintern 2025 spelade Kazper Karlsson, 21, endast 225 minuter för ”Gnaget” under vårsäsongen.

Därefter lånades han ut till Degerfors under hösten där han så gott som direkt blev given i Henok Goitoms lag. Nu har mittfältaren åter lånats ut till ”Bruket” men över hela säsongen, och var så sent som i går med och besegrade AIK på Stora Valla med 2-1.

– Det är jättekul att vinna och det gick väldigt bra känner jag, säger han till Sportbladet.

Däremot hade känslan av en seger varit ännu bättre om en viss tränare varit kvar i klubben.

– Om Mikkjal Thomassen hade varit kvar så hade jag blivit extra glad, men det är han ju inte, berättar Karlsson.

Kring en framtida comeback i AIK, som han har avtal med fram till slutet av 2028, säger han:

– Nej, jag tror att den bron är bränd, avslutar han.



