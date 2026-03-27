Klart: AIK anställer ny assisterande tränare

Sergio Almenara har ryktats till AIK under en period.

Nu meddelar klubben att spanjoren blir assisterande tränare i Gnaget.

Foto: Bildbyrån

AIK har antänt en nya assisterande tränare. Sergio Almenara hämtas från FC Köpenhamn där han också har jobbat som assisterande tränare. Spanjoren har skrivit på ett kontrakt tyll och med säsongen 2028.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Sergio som en del av AIK:s tränarstab. Hans kompetens och personlighet är ett utmärkt tillskott till den nuvarande staben. Sergios specialiserade färdigheter inom individuell spelarutveckling och fasta situationer kommer att tillföra ett betydande mervärde till vår verksamhet, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula.

Almenara har en historia med AIK:s tärande José Riveiro. De båda spanjorerna jobbade tillsammans i både Inter Åbo och Orlando Pirates.

Morten Kalvenes och Nils Heingård är sedan tidigare assisterande tränare i AIK. Klubben har inte kommunicerat hur deras roll kommer se ut i och med Almenaras ankomst.