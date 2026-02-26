Klart: Atanga lämnar Kalmar FF

Kalmar FF har nått en överenskommelse med isländska Thór Akureyri om Isaac Atanga.

Yttern lämnar därmed klubben efter en säsong i den rödvita tröjan.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF har nått en överenskommelse med isländska Thór Akureyri om en permanent övergång för Isaac Atanga.

Atanga anslöt till Kalmar FF januari 2025 från norska Ålesund. Drygt ett år senare lämnar han nu klubben.



Under sin tid i KFF noterades han för elva framträdanden i både superettan och svenska Cupen.

Sportchefen Mats Winblad tackar spelaren för insatserna i föreningen:

– Vi vill tacka Isaac för tiden i Kalmar FF och önska honom stort lycka till på Island. Isaac har varit väldigt professionell i allt han gjort hos oss och bidragit till avancemanget till allsvenskan, säger Winblad.

Även Atanga själv skickar med en hälsning till klubben:

– Jag vill rikta ett stort tack till alla mina lagkamrater för ett fantastiskt år förra säsongen. Tack för att ni har kämpat tillsammans med mig varje dag. Slutligen vill jag tacka våra supportrar, som alltid finns där och hejar fram laget vecka efter vecka. Jag önskar hela föreningen all lycka inför den kommande säsongen, säger han till klubbens hemsida.