Klart: Emmanuel Gono till Oddevold

Emmanuel Gono har varit aktuell för en utlåning länge.

Nu meddelar AIK att anfallaren lånas ut till Oddevold

– Vi ser fram emot att följa hans utveckling, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula.

Emmanuel Gono har endast medverkat i tre tävlingsmatcher för AIK sedan han anslöt 2024. Anfallaren var nyligen i Finland för att provträna med TBS Åbo.

Det blev dock ingen överenskommelse med den finska klubben. Istället lånas anfallaren ut till Oddevold i superettan. Avtalet sträcker sig över hela 2026.

– Vi är nöjda med överenskommelsen med IK Oddevold om utlåningen av Emmanuel över säsongen 2026. Vi är säkra på att tiden i Superettan kommer göra honom gott och vi ser fram emot att följa hans utveckling, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula till klubbens hemsida.

Emmanuel Gonos avtal med AIK går ut 2029.





