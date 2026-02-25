Klart: Gais skriver lärlingskontrakt med målvakt

Gais har skrivit lärlingskontrakt med Alvin Didriksson.

Detta meddelar klubben denna onsdag.

– Det känns väldigt kul och stort, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Gais har säkrat upp den unge burväktaren Alvin Didriksson på ett lärlingskontrakt.

Parterna är överens om ett avtal över 2026, något som klubben meddelar denna onsdag.

– Det känns väldigt kul och stort, det är detta jag har jobbat hårt för och det är en riktigt bra möjlighet för mig, säger Alvin Didriksson via klubbens hemsida.

I samband med Mergim Krasniqis skada i höstas hade burväktaren ett korttidskontrakt med A-laget.

– Som målvakt har han tagit bra steg under 2025 och vi ser fram emot att följa hans utveckling under året. Fokus kommer att vara bra träningsmiljö och utlåning för att få matcher, säger Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark.