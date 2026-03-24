Klart: Malmö FF förstärker staben med Cristobal Fuentes

Malmö FF kommer under tisdagen med beskedet om att de förstärker staben med Cristobal Fuentes. Hans roll kommer bli Head of Performance för herrlaget.

– Det här är en spännande utmaning för mig och en chans att få arbeta med Miguel igen. Vi har arbetat ihop tidigare i flera andra klubbar och han är en fantastisk tränare. Malmö FF är en stor klubb och vi har en chans att skapa något väldigt bra tillsammans. Mitt intryck är att vi har en talangfull trupp med potential att uppnå det man vill här, nämligen att vinna allt. För att göra det ska vi hjälpa spelarna att nå sin fulla kapacitet, då kan vi skapa ett riktigt starkt kollektiv, säger han via klubbens uttalande.

Fuentes gör sin första arbetsdag, i dag, tisdag.