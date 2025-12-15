Klart: Samuelsson blir assisterande tränare i Hammarby

Fredrik Samuelsson lämnar rollen som huvudtränare i HTFF.

44-åringen blir assisterande tränare under Kalle Karlsson i Hammarbys A-lag.

– Det här känns som ett ganska logiskt steg, säger han i ett uttalande.

Hammarby IF har gjort klart med en ny assisterande tränare. Det är HTFF:s Fredrik Samuelsson som kommer ansluter till Kalle Karlsson tränarstab i Bajen.

– Nästa år går jag in i min tionde säsong i Hammarby och det här känns som ett ganska logiskt steg efter att ha gått hela vägen från P17 via P19 och HTFF, säger Fredrik Samuelsson på klubbens hemsida.

Sportchefen Mikael Hjelmberg:

– Det känns väldigt bra att Fredrik fortsätter i Hammarby. Han har varit hos oss under flera år, först som tränare för våra äldsta akademilag och som bekant senast som huvudtränare för HTFF där han gjort ett fantastiskt jobb.

Samuelsson tog HTFF till ett kval till superettan där de förlorade mot Örebro SK. 44-åringen har tidigare varit verksam i Assyriska som assisterande tränare och huvudtränare.