Kritiken: ”Vi klappar ihop – inte ens sett det på träning”

STOCKHOLM. Örgryte hade ingen rolig eftermiddag borta mot Hammarby.

Den allsvenska nykomlingen förlorade med hela 8-1.

– Vi klappar ihop och blir överkörda. Vi gör grejer jag inte ens sett oss göra på träning, säger tränaren Andreas Holmberg på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

De hade aldrig tidigare spelat allsvenskt på 3Arena – och debuten i allsvenska kostymen på arenan i Globenområdet vill nog Örgryte bara glömma.

För när matchen inför dryga 26 000 åskådare var slut hade allsvenska nykomlingen förlorat med hela 8-1.

– En jävligt jobbig match. Första halvlek borde kanske inte varit 4-1, men Hammarby gör några klassmål. Men i andra halvlek klappar vi ihop, vi blir totalt överkörda, säger Andreas Holmberg besviket.

Öis-tränaren har annars fått en bra start som allsvensk tränare med Örgryte som gör sin första säsong i landets högstaliga sedan 2009.

Premiären mot MFF slutade 1-1 innan regerande mästarna Mjällby chockartat förlorade mot Öis med 2-0.

Men mot Hammarby var Örgryte helt chanslösa.

– Hammarby får också hjälp av oss, vi gör grejer som jag inte ens sett oss göra på träning. Men samtidigt vet jag att det här inte var vi. Vi kommer studsa tillbaka. Vi kommer vara ett helt annat Öis på onsdag, avslutar Holmberg vars lag i allsvenska veckoomgången tar emot BP.

Kalle Karlsson instämmer i Holmbergs ord att resultatet i första halvlek var i överkant.

– 4-1 speglade inte matchen där och då, men jag är jättenöjd med vårt anfallsspel och att vi i andra halvlek fortsätter, att vi inte slår av på takten. konstaterar Hammarbys tränare.