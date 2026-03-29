Lindholm om gulddrömmen med HBK: ”Den vägen vi ska gå”

Halmstads BK vill ta nästa steg i allsvenskan.

Nu berättar tränaren Johan Lindholm om målen och vägen framåt.

Foto: Bildbyrån



Halmstads BK satsar på en nystart efter flera år i bottenskiktet. Med en förändrad trupp och ett mer offensivt spel ska klubben bli mer konkurrenskraftig. Tränaren Johan Lindholm väckte en del uppmärksamhet när han pratade om att klubben bör ta ett SM-guld innan 2030. Nu förklarar han resonemanget bakom målsättningen.

– Vi måste ha drömmar, mål och visioner för att succesivt bli bättre, säger Johan Lindholm till Fotbollskanalen och fortsätter:



– Jag tycker att det finns många klubbar i Skandinavien som är i vår storlek som visar att det går. Vi får låta oss inspireras av det. Det som de har gemensamt är en tydlig strategi och en kontinuitet i deras arbetssätt som de har förfinat år för år. Det är den vägen som jag ser att vi ska gå också.



Tränaren betonar vikten av långsiktighet och att inspireras av liknande klubbar.



– Vi ska inte tro på under på kort sikt, men om man tar många små steg i rätt riktning kommer man ganska långt.

HBK har fyra SM-guld, men inget sedan 2000. Efter flera år av pendling mellan serierna tog de en elfteplats i allsvenskan i fjol.