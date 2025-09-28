LIVE: AIK – Gais
Europajakt i allsvenskan.
AIK tar emot Gais på Strawberry Arena.
AIK och Gais jagar Europaplacering i allsvenskan. Under söndagen ställs de mot varandra på Strawberry Arena i Solna.
”Gnaget” kommer senast från en tung förlust mot IFK Norrköping medan Gais stod för en 2–0-seger mot Elfsborg. Inför matchen stod det klart att AIK-kaptenen Anton Salétros missar matchen på grund av skada.
Följ matchen live med FotbollDirekts utsände reporter Casper Nordqvist!
