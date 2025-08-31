LIVE: Hammarby IF – Östers IF

Hammarby är i behov av tre poäng för att hänga med i kampen om SM-guldet.

Öster är i sin tur på jakt efter lika många poäng – för att klara sig kvar i allsvenskan.

Matchen är igång – följ den live på FotbollDirekt!

Efter 21 allsvenska omgångar har Hammarby IF spelat in 42 poäng och placerar sig på en andraplats i tabellen.

Nykomlingarna Östers IF är i sin tur på kvalplats efter lika många omgångar, med 18 inspelade poäng.

Under söndagseftermiddagen ställs de två klubbarna mot varandra på 3Arena – och FotbollDirekt är på plats för att bevaka spektaklet.