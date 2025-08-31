LIVE: Hammarby IF – Östers IF
Hammarby är i behov av tre poäng för att hänga med i kampen om SM-guldet.
Öster är i sin tur på jakt efter lika många poäng – för att klara sig kvar i allsvenskan.
Matchen är igång – följ den live på FotbollDirekt!
Efter 21 allsvenska omgångar har Hammarby IF spelat in 42 poäng och placerar sig på en andraplats i tabellen.
Nykomlingarna Östers IF är i sin tur på kvalplats efter lika många omgångar, med 18 inspelade poäng.
Under söndagseftermiddagen ställs de två klubbarna mot varandra på 3Arena – och FotbollDirekt är på plats för att bevaka spektaklet.
78′ Rodic kommer till ett jätteläge men Hahn står för en fin parad och klarar.
76′ Kort därefter byts Abraham ut. In i hans ställe går Obilor Okeke.
75′ Jätteläge för Paulos Abraham att göra sitt andra mål för dagen – men skottet går högt över mål från ett bra läge.
75′ Nahir Besara provar en fräckis på frisparken och slår den mot förstastolpen men Wallinder är med och klarar.
74′ Lukas Bergquist gör ner Bajen-spelare och tilldelas ett gult kort.
73′ Nu börjar det hända lite mer i den andra halvleken – då båda lagen turas om att hota framåt.
72′ Abraham med skott på mål, som räddas av Wallinder.
71′ Rodic bryter in från sin vänsterkant och avslutar – rakt på Hahn vid förstastolpen.
70′ Tounekti kommer till avslut efter att ha brutit in från vänster – men skjuter i täck.
68′ Östers Patriot Sejdiu blir liggande i gräset för vård men kommer tillbaka i spel efter någon minut.
