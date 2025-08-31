Prenumerera

Foto: Bildbyrån

LIVE: Hammarby IF – Östers IF

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Hammarby är i behov av tre poäng för att hänga med i kampen om SM-guldet.
Öster är i sin tur på jakt efter lika många poäng – för att klara sig kvar i allsvenskan.
Matchen är igång – följ den live på FotbollDirekt!

Efter 21 allsvenska omgångar har Hammarby IF spelat in 42 poäng och placerar sig på en andraplats i tabellen.

Nykomlingarna Östers IF är i sin tur på kvalplats efter lika många omgångar, med 18 inspelade poäng.

Under söndagseftermiddagen ställs de två klubbarna mot varandra på 3Arena – och FotbollDirekt är på plats för att bevaka spektaklet.

Hammarby IF
2 Halvlek
3
0
Östers IF
Paulos Abraham
( 3′)
Victor Eriksson
( 21′)
Nahir Besara
( 43′)
3
Paulos Abraham
21
Victor Eriksson
43
Nahir Besara
74
Lukas Bergquist
Sortera efter:
Nyast
Äldst
Tor Sundberg
August 31, 2025 at 04:05 PM

78′ Rodic kommer till ett jätteläge men Hahn står för en fin parad och klarar. 

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 04:04 PM

76′ Kort därefter byts Abraham ut. In i hans ställe går Obilor Okeke. 

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 04:03 PM

75′ Jätteläge för Paulos Abraham att göra sitt andra mål för dagen – men skottet går högt över mål från ett bra läge. 

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 04:02 PM

75′ Nahir Besara provar en fräckis på frisparken och slår den mot förstastolpen men Wallinder är med och klarar. 

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 04:01 PM

74′ Lukas Bergquist gör ner Bajen-spelare och tilldelas ett gult kort. 

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 04:00 PM

73′ Nu börjar det hända lite mer i den andra halvleken – då båda lagen turas om att hota framåt. 

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 03:59 PM

72′ Abraham med skott på mål, som räddas av Wallinder. 

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 03:58 PM

71′ Rodic bryter in från sin vänsterkant och avslutar – rakt på Hahn vid förstastolpen.

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 03:57 PM

70′ Tounekti kommer till avslut efter att ha brutit in från vänster – men skjuter i täck. 

Tor Sundberg
August 31, 2025 at 03:56 PM

68′ Östers Patriot Sejdiu blir liggande i gräset för vård men kommer tillbaka i spel efter någon minut. 

