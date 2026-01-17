Marqués oväntade svar efter nystarten i Djurgården

STOCKHOLM. Han spelade en ligacup-match i oktober.

Träningsmatchen i går mot BP var därmed Mikael Marqués blott andra framträdande på ett år i Djurgården.

– Vad blev det? 1-1? Nej, vi vann inte så det var ingen höjdare, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Alla känner till Mikael Marqués fjolår. Han kom till Djurgården skadad förra vintern efter ett halvårs rehab i Västerås.

Tanken var att han skulle vara tillbaka i spel i slutet av mars, men det dröjde, dröjde och dröjde. Marqués tvingades till operation och ny lång rehab.

Först i oktober månad spelade han ligacup-match borta mot IFK Göteborg vilket var hans första framträdande i den blårandiga dressen.

I går på Bosön spelade han andra halvlek i 1-1-drabbningen mot BP. Därmed gjorde han sin blott andra match på ett år i Djurgården.

Hur det gick för Marqués dessa 45 minuter?

– Ouff, det kändes jobbigt. Högt tempo från båda lagen och mycket djupledsspel från BP:s anfallare. Men det var kul, jag gillar utmaningar, att springa, tackla och fajtas, säger Marqués som dessutom hade en egen liten dribblingsräd nere vid egna hörnflaggan i slutet av matchen.

– Så kan det bli. Ibland måste man, säger han med en axelryckning.

Tog allsvenskan med storm – och stack ut hakan

Marqués tog allsvenskan med storm under vårsäsongen 2024 där premiären borta mot AIK blev en snabb fingervisning i vad som väntade då han plockade ner Ioannis Pittas fullständigt.

”Jag är stark en mot en så min grabb som jag ställs emot kommer inte ha någon chans”, sa Marqués till FD då.

I slutet av 2024 stack han ut hakan än mer och rankade sig själv som topp 3 bästa mittbackar i Sverige – landslagsspelarna inkluderade.

Nu hoppas Marqués slå sig in i Djurgårdens startelva efter långa frånvaron. Kroppen känns nämligen återställd igen efter 1,5 års skadehelvete.

– Kroppen känns bra, den hänger med.

Vad säger du om själva matchen. Ingen höjdare va?

– Vad blev det? 1-1? Nej, det var ingen höjdare. Vi vann inte så nej, ingen höjdare.

Välkomnar ännu hårdare konkurrens i Djurgården

I Djurgården finns fyra mittbackar som gör upp om två startplatser. Marqués kamperade ihop med Miro Tenho i andra halvlek, nyförvärvet Leon Hien spelade tillsammans med kapten Jacob Une första 45 minuterna.

– Det är bara kul, säger Marqués om konkurrensen.

– Fyra bra spelare och människor. Vi pushar varandra, stöttar varandra. Jag tror det blir jättebra.

Det är oklart vad som händer med Marcus Danielson, guldhjälten från 2019 vars kontrakt löpte ut vid årsskiftet. Sportchef Bosse Andersson berättade förra veckan att den snart 37-årige veteranen fått en deadline när han måste ge besked om han vill förlänga med Dif eller inte.

Marqués har inget emot Danielson i Djurgården trots att det skulle innebära än mer konkurrens.

– Nej jag hoppas bara på det bästa för ”Mackan”, hur lösningen än blir. Kommer Mackan in till oss kommer han bidra med rutin, det kommer bli bra alldeles oavsett.