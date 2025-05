Mild utsattes för hot om grovt våld: ”Gränserna har flyttats fram”

Det var under måndagen som en medarbetare i IFK Göteborg utsattes för ett hotfullt sociala medier-inlägg.

Detta inlägg behandlade klubbchef Håkan Mild där en person önskade utsätta honom för grovt våld.

– Vår säkerhetsorganisation är inkopplad och arbetar med detta, säger Håkan Mild till GP.

Efter en minst sagt kaosartad match mot Öster på Gamla Ullevi, som innebar tre raka allsvenska förluster, studsade IFK Göteborg tillbaka och besegrade Degerfors under måndagskvällen.



Det är dock inte bara strålande sol i Blåvitt-lägret, då säkerhetsansvarige Jonas Arlmark tidigare under tisdagen bekräftade att klubben har upprättat en polisanmälan efter matchen.



Detta med anledning av ett hotfullt sociala medier-inlägg mot en anställd i klubben som publicerades under måndagen – och senare blev raderat.



– Vi har varit i kontakt med polisen med anledning av inlägget, sade Arlmark till Expressen och bekräftade att klubben gjort en polisanmälan.



Senare under tisdagen gick Göteborgs-Posten ut med att inlägget berörde klubbchefen Håkan Mild, där en person formulerad en önskan om att utsätta honom för grovt våld. Vidare skriver GP att X-kontot tillhör supportermyllan kring IFK Göteborg, och att inlägget förekom i en tråd där upphovsmakaren är en ledande person i huligangrupperingen Wisemen.



– Vår säkerhetsorganisation är inkopplad och arbetar med detta. Tonläget har på många håll varit uppskruvat under en tid och nu har det gått så långt att vi får ta emot hot öppet i sociala medier. Gränserna har flyttats fram och jag hoppas att vi kan ha en gemensam syn i hela vår förening med alla supportrar, medlemmar, och andra intressenter att det inte är okej, säger Mild till GP och tillägger:



– Det bör vara möjligt att ha en dialog och ett beteende som innefattar mer respekt och kamratskap.