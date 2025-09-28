STOCKHOLM. 300 matcher.

Så många matcher har Jesper Gustavsson, 30, gjort för Mjällby AIF.

– Hundra till hade varit kul, säger han efter söndagens seger mot BP.

Foto: Bildbyrån

När Mjällby AIF entrade Grimsta IP:s konstgräs i västra Stockholm tidigare under söndagen nådde den 30-åriga lagkaptenen Jesper Gustavsson en mäktig milstolpe. Fanbäraren gjorde sin 300:e match för klubben som han har representerat under större delar av sin karriär.

Gustavsson hyllades av den tillresta publiken både inför matchen och efter att Mjällby vunnit mot BP med 1–0.

– Det är såklart kul. Det enda som betyder något är segern, så klart, men det är kul att Mjällby tror på mig och att jag har fått göra det (nå 300 matcher) med dessa spelare är jäkligt roligt, säger han efter segern.

Bortasupportrarna hade dagen till ära med sig en enorm banderoll. ”Jesper 300 Gustavsson” stod det att läsa på läktaren.

Foto: Bildbyrån

– Man får gåshud. Banderollen i sig är så klart nice, men att det är så många som har tagit sig upp för att stötta oss i den här striden – det är mäktigt.

”Spelar fotboll med sina bästa kompisar”

Gustavsson är fostrad i Mjällby och, bortsett en kort utlåning till norska FK Mjølner, representerat klubben i hela sin seniorkarriär. Han har varit nere och spelat i division 1 med Maif – och nu håller lagkaptenen på att vinna guld med klubben i hans hjärta.

Han jämför det Mjällby som är på väg att slå det allsvenska poängrekordet med Mjällby för bara några år sedan.

– Nu är vi många som har varit här en längre tid. Förr hade vi inlånade spelare och det var mycket ruljangs, då blir det svårt att spela ihop med varandra. Nu känns det som att man spelar fotboll med sina bästa kompisar. Då är man villig att gå ut där och offra ganska mycket.

Foto: Bildbyrån

Lagkaptenen och fanbäraren har kontrakt med Mjällby över 2028, men han tycker redan nu att det är dags för sportchef Hasse Larsson att börja förbereda en kontraktsförläning.

– Jag hoppas att Hasse kommer med ett nytt kontrakt, skrattar han.

– Något år till kan jag väl få. En hundra (matcher, reds. anm.) till hade varit kul.

Då blir du Mjällbys meste spelare någonsin. David Löfquist har 371.

– Är det så? Då får vi väl satsa på det. Om jag håller så länge, vi får se.

Hyllas av tränaren

På presskonferensen efter segern mot Brommapojkarna passar Mjällby-tränaren på att ösa beröm över sin lagkapten. Anders Torstensson berättar att Gustavsson är den spelare som alltid sätts ut först i en tänkt startelva.

– Han är den som vi sätter ut först. Vi har aldrig diskuterat en startelva utan honom. Trots den uppmärksamhet han börjar få tycker jag att han fortfarande är en av de mest underskattade spelarna i allsvenskan. Han är enorm i det defensiva spelet, sedan har an utvecklat set offensiva spelet på ett fantastiskt sätt. Förutom det är han vår kapten, kodbärare och ett föredöme i precis allt han gör. Han fuskar aldrig på en träning, han fuskar aldrig på en match. Han går i bräschen för hela vår värdegrund, säger Torstensson.

Mjällby leder allsvenskan med elva poäng ned till Hammarby på andraplatsen.