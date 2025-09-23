Nahir Besara: ”Det är en exceptionell säsong för mig”

Nahir Besara leder den allsvenska skytteligan och är 34 år gammal.

Skulle han vinna den blir han den äldsta att göra det – på 80 år.

– Det är som att de tänker att man ska dö för att man är så gammal, säger Besara till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys lagkapten Nahir Besara går mot en strålande säsong.

I nuläget ligger hans ”Bajen” tvåa i allsvenskan med åtta poäng upp till Mjällby och själv leder han skytteligan.

Skulle 34-åringen ta hem titeln blir han den äldsta att göra det på 80 år, då Holger Bengtsson gjorde 15 mål för sitt IFK Göteborg.

– Oj, 80 år sen? Det är länge sen, säger Nahir Besara till Expressen och fortsätter:

– Det här är en exceptionell säsong för mig. Jag kommer nog aldrig göra så många mål under en och samma säsong igen.

”Jag känner mig ung i både kropp och själ”

Om sin säsong, fysiska status och ålder säger lagkaptenen:

– Vi ser yngre och yngre spelare ta sig fram och sätta avtryck. Jag är 34 år… man är en mumie i de ungas ögon. Det är som att de tänker att man ska dö för att man är så gammal. Men jag känner mig inte så. Jag tränar varje träning, spelar varje match. Jag är aldrig skadad och känner mig väldigt fräsch. Ja, jag känner mig ung i både kropp och själ.

