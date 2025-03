Nils ”Tidan” Johansson har gått bort

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren Nils ”Tidan” Johansson har gått ur tiden.

Johansson blev 90 år gammal och spelade 410 matcher för Blåvitt.

”Våra tankar går till hans närmaste”, skriver IFK Göteborg på X.

Med 410 matcher i ryggen för IFK Göteborg har Nils ”Tidan” Johansson gått bort. Det meddelar IFK Göteborg under fredagen.



Den tidigare mångåriga Blåvitt-spelaren blev 90 år gammal och uppmärksammas, av Blåvitt, i ett inlägg på X.



”Det är med sorg vi har nåtts av beskedet att Nils ”Tidan” Johansson har lämnat oss”, skriver IFK Göteborg på X.



”Våra tankar går till hans närmaste”.



”Tidan” Johansson föddes i just Tidan (en tätort i Skövde kommun) och spelade hela tolv säsonger med IFK Göteborg. En av många meriter i Johanssons karriär var SM-guldet med klubben 1957/1958, en annan sju svenska A-landskamper.



Nils ”Tidan” Johansson var far till Magnus ”Lill-Tidan” Johansson, som även han har representerat IFK Göteborg.



”Tack för minnena”, avslutar IFK Göteborg på X.