Nordfeldt om straffräddningen: ”Har bra koll på var de har skjutit”

AIK besegrade Brommapojkarna med uddamålet – och Kristoffer Nordfeldt höll sin tredje raka nolla.

Detta mycket tack vare att han räddade Daleho Irandust straff på ett väl utfört sätt, även om det inte spelar någon roll.

– Alla straffar är väl bra räddningar om man ska lägga det svart eller vitt, säger AIK-keepern till FotbollDirekt.



Efter tre raka kryss studsade AIK tillbaka och vann mot Brommapojkarna på Grimsta under söndagen. Detta efter att man stundtals varit tillbakapressade och såg ut att hamna i underläge efter 21 minuter. Då fällde nämligen Filip Benkovic BP-mittfältaren Junior i straffområdet och Daleho Irandust gjorde sig beredd för att skjuta in 1-0 framför AIK-klacken. Det misslyckades han med då Kristoffer Nordfeldt stod för en fin räddning.



Hade du koll på var han skulle skjuta innan?

– Var han skulle skjuta är väldigt svårt att veta innan. Precis som i alla matcher gör vi ett gediget analysarbete som Kenny presenterar för oss. Vi har bra koll på var deras straffskyttar har skjutit och kanske troligtvis ska skjuta, säger Nordfeldt efter matchen.



Det känns som att det var en bra slagen straff men kanske än ännu bättre räddning?

– Alla straffar är väl bra räddningar om man ska lägga det svart eller vitt. Jag har inte sett den igen så det är svårt för mig att svara på.



Det var inte bara Kristoffer Nordfeldt som höll nollan idag, utan hela hans lag. En stor del till detta är det ramstarka AIK-försvar som endast har släppt in nio mål på tolv matcher. Frågan är dock vad som gör det svartgula försvaret så speciellt?



– Som gör den speciell? Jag tror, från det att coach kom in under en turbulent period förra året har vi någonstans gått tillbaka till det som har varit AIK:s DNA under väldigt många år. Vi har börjat med försvarsspelet och sedan jobbat framåt. Man ser hur lite chanser och hur många nollor vi höll under hösten tror jag att det här bara är på den inslagna vägen. Att vi inte fick träff under cupspelet med resultaten och det spelmässiga… Det har väl varit kul för er utanför.



Den hållna nollan innebar idag, jämfört med de två senaste matcherna, att AIK tog tre poäng och hakar på i den direkta toppstriden.



– Vi har väl startat säsongen bra men om man ska på det så hade vi tre raka kryss inför det här och någonstans skulle vi vilja omvandla det till lite fler trepoängare. Det här var ett steg i rätt riktning.



Du mötte en gammal lagkamrat idag i form av Nabil Bahoui som hade två bra lägen. Hur skönt var det att inte låta honom näta?

– Inget speciellt mot honom så, absolut inte. Han är en fantastisk fotbollsspelare och blev en nära vän redan från BP-tiden tills att jag kom tillbaka och han redan var i AIK. Jag önskar honom all lycka och det var absolut ingen extra glädje att inte låta honom göra mål.



Hur tyckte du att han såg ut på planen?

– Jag hann egentligen inte se så mycket. Det var ganska kaosartat sista tio-femton minuterna. Det är en spelare med en enorm höjd i sin spel som han har visat i AIK:s dress innan och jag tror att det var applåder från både BP- och AIK-supportrar när han kom in. Han har betytt väldigt mycket för AIK och det är stor respekt, avslutar Nordfeldt.