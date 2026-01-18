Nordfeldt: ”På ett personligt plan är det jättetråkigt”

SOLNA. Kristoffer Nordfeldt är kvar i AIK, kompisarna Anton Salétros och John Guidetti är det inte.

– På ett personligt plan är det jättetråkigt, säger målvakten till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han har spelat i AIK sedan 2021. Kristoffer Nordfeldt har blivit en veteran i den svartgula klubben.

Men nu är två av hans bästa vänner i AIK borta. Anton Salétros har lämnat för Chicago Fire och John Guidetti letar ny klubb efter att inte ha fått förlängt efter tre och ett halvt år i den svartgula dressen.

– På ett personligt plan är det jättetråkigt. Om vi börjar med Anton så unnar jag honom flytten. Från det att han kom tillbaka till AIK (sommaren 2023) har han drivit AIK framåt på ett helt fantastiskt sätt och tagit sig in i landslaget. Jag unnar honom verkligen det här, säger Nordfeldt och fortsätter:

– När det kommer till John får vi se vad det blir men det är garanterat en människa och person som jag kommer att sakna.

Är du förvånad över att Salétros blev kvar så pass länge i AIK?

– Både ja och nej. Jag förstår klubbens inställning att de absolut inte ville släppa i somras i den hektiska perioden klubben var i då med Europaspelet. Nu tog vi oss inte vidare i Europa och då blev det anda premisser, säger Nordfeldt och fortsätter:

– Men som jag var inne på är han en fantastisk människa som bidrog i och runt klubben. Jag unnar honom det här.

Som Nordfeldt nämnde ovan tog sig Salétros in i landslaget under sin tid i AIK, men när Graham Potter presenterade sin första trupp i november valde han att peta Jon Dahl Tomasson-favoriten Salétros.

I mars samlas landslaget i Valencia för VM-playoff mot Ukraina och då vill landslagets reservmålvakt Nordfeldt se Salétros igen.

– Ja, det hoppas jag, avslutar 36-åringen.