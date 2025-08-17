NORDQVIST: ”Skruva den som Beckh… Besara – ingen är som honom”

STOCKHOLM. Som så många gånger förr klev Nahir Besara fram när Hammarby var i pressat läge.

Vid underläge 0-1 hemma mot Gais satte han 1-1 i krysset med en frispark som David Beckham under storhetstiden inte kunnat göra bättre.

”Skruva den som Beckham” var en klassisk slogan under den engelska världsstjärnans karriär. Ingen spelare har vare sig före eller efter blivit lika mycket frisparksikon som honom. Sloganen blev till och med en filmtitel 2002.

Men i allsvenskan finns ingen som är lika bra på liggande boll som Nahir Besara – och frisparken som betydde 1-1 var inte bara vacker. Den var Beckham-bra. För i ärlighetens namn, Beckham hade applåderat med imponerad min hemma i Miami om han av oförklarlig anledning bevittnat Besaras frispark.

Södertäljesonen har en fallenhet för att få sina bredsidor att dyka och det var också det som hände nu. Mergim Krasniqi var fullständigt chanslös och kunde bara se på när Besara skruvade in bollen i närmsta kryss – och Gais ledning varade därmed bara i tre minuter.

Nahir Besara kvitterar för Bajen med en delikat frispark! 🟢⚪️ 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/XtnNnuAp0h — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 17, 2025

Annars var det ett Gais som chockade Hammarby med straffmål från Harun Ibrahim och spelaren valde att fira provocerat framför Hammarbys klack vilket inte var uppskattat bland de grönvita supportrarna som svarade med att kasta in saker mot göteborgaren. Ibrahim fick gult kort och speakern manade hemmapubliken till lugn.

Det var en rätt grinig första halvlek – och konstigt är väl inte det med tanke på att båda lagen vill vinna efter tunga resultat i veckan. Gais kommer närmast från derbytorsk mot Blåvitt medan Bajen för bara tre dagar sedan åkte ur Conference League-kvalet här mot Rosenborg.

Första 45 minuterna var underhållande men inte alltid så välspelade. Warner Hahns bortsparkade boll efter avblåsning som kostade gult kort i slutet av halvleken var en av många incidenter som vittnade om just frustration.

Spänning utlovas i andra, den här matchen tror jag inte slutar 1-1.