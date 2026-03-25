Nya derbykampen mot Hamad: ”Har inte svinbra statistik…”

De är årsbarn och forna lagkamrater i MFF, men de sprang också in i varandra i Stockholmsderbyna 2017.

Nu jobbar Magnus Eriksson för SVT och Jiloan Hamad på TV4 som allsvenska fotbollsexperter.

– Jag kanske vinner den här derbykampen mot honom, säger Eriksson till FD.

Efter att ha lämnat Djurgården förra vintern gjorde Magnus Eriksson ett år i division 1 i FC Stockholm, men därefter tackade veteranen för sig som fotbollsspelare.

Nu är han tränare för Ekerö och jobbar som fotbollsexpert på SVT – eller ser han själv som expert?

– Fotbollstyckare ser jag mig som, även om titeln är expert. Jag började i somras och körde på under hösten vilket var jättekul. Vi pratade om att förlänga även i år så det känns svinkul.

Eriksson är väldigt förknippad med Djurgården där han gjorde två sejourer som spelare. En hel del namn är fortsatt kvar i truppen från Erikssons tid i klubben och frågan är hur han ser på att såga sina gamla lagkompisar?

– Jag har varit ganska tydlig med att såga för sågandets skull är jag inte så intresserad av. Men är det däremot något konkret som jag känner behöver tas upp är jag öppen för det, det är en del av jobbet att faktiskt tycka och kritisera om det behövs, förklarar Eriksson för FD.

Hyllningen till Jiloan Hamad och Bosse Andersson

35-åringen är årsbarn med Jiloan Hamad som Eriksson vann SM-guld tillsammans med i Malmö FF 2013.

Därefter spelade de Stockholmsderbyn mot varandra 2017 där Hamads Hammarby körde över Erikssons Dif i första mötet medan det i andra matchen blev ett ställningskrig som slutade 1-1.

Överlag blev det inte många poäng i derbyna för Eriksson under sin tid i Djurgården, men nu när han jobbar för SVT och Hamad för TV4 som fotbollsexpert hoppas Eriksson vara den bättre av dem i rutan.

– Jag har ju inte svinbra statistik i derbyn… men jag kanske vinner den här derbykampen mot honom, säger Eriksson och skrattar innan han fortsätter:

– ”Jille” är fantastisk. Han spelade på toppnivå i 10-15 år, varit runt utomlands. Han kommer göra det galant som expert.

Till sist, Bosse Andersson värvade dig till Djurgården både en och två gånger. Hur ser du nu på att han tackar för sig som sportchef i klubben?

– Hela fotbollssverige vet om vad Bosse Andersson betytt för Djurgården. Är det någon person man förknippar med klubben är de Bosse. Han kommer lämna ett stort tomrum efter sig.