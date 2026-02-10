Nya detaljen kring flytten: ”Hade redan kollat mycket Djurgården”

STOCKHOLM. Max Larsson har vässat till konkurrensen i Djurgården som ny från Västerås SK.

För FD motiverar 22-åringen sitt klubbyte.

– Jag hade redan kollat mycket Djurgården tack vare Samuel Dahl och Patric Åslund, så när det nu blev konkret med Djurgården var det ett ganska enkelt val.

Efter Keita Kosugi och Theo Bergvall sålda till utlandet har Djurgården värvat in Max Larsson från Västerås SK för att stärka upp vänsterbackspositionen.

I helgen debuterade han för Stockholmsklubben – mot just VSK på bortaplan.

Det blev succé direkt med en assist i 1-0-segern där bästisen Patric Åslund rakade in Larssons inspel från vänsterkanten.

– Det var en bra boll från Stensson och jag försökte bara hinna upp den och slå in den till Patric som kom in bra där, säger Larsson som trivs per omgående i sitt lag och sin nya hemstad.

– Det är jättekul. Allt känns jättebra och det är skönt att ha folk här som man redan känner.

Patric Åslund. Foto: Bildbyrån

Som Larsson är inne på spelade han tillsammans med Mikael Marqués och Patric Åslund i VSK och han medger att det är en lättnad att kolla hålla duon i handen så här i början när allt är nytt.

– Ja det är skönt att ha folk här som man kan luta sig tillbaka mot och jag kommer också flytta in där de bor och ha de båda som grannar. Man får ta emot lite tips, rota lite i skafferierna, säger 22-åringen med ett leende.

Tama känslorna kring Karlssons Hammarby-flytt: ”Blir nog inte så speciellt”

Larsson är också nära vän med Samuel Dahl som gjorde stor succé i Djurgården 2023-2024 innan storflytten till Roma. När FD frågar Larsson varför det blev en flytt till just Djurgården kommer också Benficas vänsterback på tal.

– Jag hade ett bra snack med Bosse (Andersson) och Jani (Honkavaara) och sedan har jag haft några polare i laget så jag hade redan kollat mycket Djurgården tack vare Samuel Dahl och Patric Åslund. När det nu blev konkret med Djurgården var det ett ganska enkelt val.

Hur blir det att möta din forne VSK-tränare Kalle Karlsson som den här vintern lämnat för Hammarby?

– Det blir nog inte så speciellt. Man hälsar innan matchen men sedan är det fullt fokus. Det är som vanligt, man har ju mött gamla lagkamrater här och där, det är samma sak med tränare. Man får vara vänner innan och efter match.