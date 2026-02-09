Chockar alla med okända smeknamnet: ”Kalle kom på det”

STOCKHOLM. Bästa kompisar utanför planen.

Nu outar Max Larsson ett minst sagt oväntat smeknamn på Patric Åslund.

– Han kallas ju för ”Potatispåsen”, jag tror det var Kalle Karlsson som kom på det, säger Djurgårdens nyförvärv till FD och skrattar.

Foto: Bildbyrån

Keita Kosugi och Theo Bergvall har båda lämnat Djurgården den här vintern. Med ordinarie vänsterbacken och dennes tilltänkta ersättare borta har sportchef Bosse Andersson tvingats agera, även om Adam Ståhl själv meddelat att han gärna fortsätter till vänster i backlinjen nu när högerback Piotr Johansson kommit tillbaka på allvar från sin korsbandsskada.

Men konkurrensen har alldeles oavsett stärkts upp med Max Larsson från Västerås och i helgen debuterade han i träningsmatchen mot just VSK i hemstaden en timme från Stockholm.

22-årige Larsson spelade fram till segermålet inprickat av Patric Åslund – och relationen duon emellan är inte vilken som helst.

– Vi är bästa polare utanför planen så det är skitkul att vi ska umgås mer igen nu framöver. Vi hade en bra kemi redan i VSK så det ska bli kul att spela med honom på nytt, säger Larsson till FotbollDirekt.

Sommaren 2024 anslöt Åslund till Djurgården från Västerås som Tottenham-flyktande Lucas Bergvalls ersättare, en affär som gjordes klart redan innan VSK:s första allsvenska säsong sedan 1997 kickade i gång.

I Djurgården har Åslund ännu inte fått sitt stora genombrott, mycket på grund av skador och annat som stoppat den offensiva mittfältaren från kontinuerligt spel från start. Larsson hoppas nu att Åslund ska slippa nya skavanker under 2026.

– Det finns mer från honom. Han var visat det nu då han varit jävligt bra under försäsongen där han vunnit löptest och så vidare. Jag hoppas han får vara skadefri för då vet vi vilken höjd som finns i honom. Jag hoppas han visar alla det den här säsongen.

Okända smeknamnet: ”Kallas för Potatispåsen”

I Djurgården har Åslund spelat både på kanten, som tia och i en mer tillbakadragen roll på mittfältet. Med Tokmac Nguens övergång till den saudiska ligan finns den fria, flytande mittfältsrollen bakom anfallaren ledig och när FD frågar Max Larsson om det är i ”Tokmac-rollen” som Åslund gör sig bäst i skrattar han.

– Patric kallas ju för ”Potatispåsen” för att han kan spela överallt. Det är bra att ha honom i laget, man kan sätta honom varsomhelst för han kommer ändå att prestera.

Vem kom på det smeknamnet?

– Jag vet inte… Jag tror det var Kalle Karlsson som kom på det, säger Larsson om sin forne VSK-tränare som i vintras blev klar som Kim Hellbergs ersättare i Hammarby.

Fotnot: Sökningen ”Patric Åslund Potatispåsen” ger noll träffar på Google.