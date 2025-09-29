Nyckeln till Blåvitts starka höst: ”Ingenting vi gjort tidigare”

En Europaplats är inom räckhåll för IFK Göteborg.

Med bara sex omgångar kvar är det också klart att tabelläget börjar spela in.

– Nu när det är så kort tid kvar är det klart att tabellen är en faktor och så, säger August Erlingmark till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg föll senast mot IF Brommapojkarna, men utöver den missen i protokollet så har Blåvitt överlag stått för en väldigt stark höstsäsong.

De fina resultaten har gjort att man nu, med sex omgångar kvar, i allra högsta grad är med och slåss om en Europaplats.

– Det har flutit på bra, vi har vunnit matcherna när de stått och vägt. Det är ingenting vi har gjort tidigare i Blåvitt under flera år, tvärtom så har jämna matcher slutat med uddamålsförlust. Det är skönt att vi äntligen kan gå vinnande ur de matcherna och det är väl egentligen det som jag tycker är starkt av oss, att vi kan hänga på genom att vi har vunnit de här jämna matcherna. Utan att spela helt fantastiskt är det ett styrkebesked att man kan vinna dem matcherna, säger August Erlingmark till FotbollDirekt.

Tittar vi på tabellen så kan IFK Göteborg denna måndag ta sig upp på samma poäng som AIK som i skrivande stund innehar den sista Europaplatsen.

Erlingmark medger också att tabellen påverkar mer nu än tidigare under säsongen.

– Nu när det är så kort tid kvar är det klart att tabellen är en faktor och så. Samtidigt är det rätt mycket poäng att spela om kvar, vi vet att vi behöver vinna och titta på nästa match för att de ska se bra ut efter de här sex matcherna som är kvar, sen får vi se hur långt det tar oss, men klart att vi är motiverade och sugna.

Denna måndagskväll ställs IFK Göteborg mot Östers IF och det är tydligt vilket fokus man går in i kvällens match med.

– Att vi ska studsa tillbaka såklart, det är egentligen det som är fokus, säger Erlingmark och fortsätter:

– De slog oss också på Ullevi sist, så det är också en sådan grej att man vill få revansch från den matchen. Sen i övrigt för att kunna hänga på där uppe så behöver vinna nu.

På Visma Arena finns chansen att Erlingmark och hans lagkamrater stöter på ett bekant ansikte.

Ola Larsson som var teknisk direktör i IFK Göteborg klev i somras in som sportchef i Östers IF, detta som ersättare till Jesper Jansson som tog rollen som fotbollschef i IFK Göteborg i vintras.

Påverkar det att man ställs mot gamla ”chefen”? Inte speciellt mycket enligt Erlingmark.

– Nej, det skulle jag inte säga. Faktiskt inte. Det är klart att man kanske stöter på honom i katakomberna eller något sådant. Då är det bara att hälsa och ta lite snack, men inga konstigheter alls.

Matchen mellan IFK Göteborg och Öster drar igång vid 19:10 denna måndagskväll.