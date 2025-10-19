Nykontrakterad – och visar så mycket varför

Nahir Besara. I går blev hans nya kontrakt till 2027 officiellt.

I dagens derby visar han varför – inte bara för målet.

Foto: Bildbyrån

Det var en mållös första halvtimme i en svårbedömd match så här långt.

Men när det det kommer till Hammarby så är det föga överraskande Nahir Besara som det gäller att akta sig för.

Det är uppenbart så hans smartness ger AIK-försvaret bryderier. Ett annars bra AIK-försvar.

Och strax innan halvtid kom målet när han styrde in en boll från Montader Madjed. 1-0 och 16:e målet i år.

Bajen-veteranen visar onekligen sitt värde med ett nytecknat kontrakt i ryggen. Besara har överglänst sin motsvarighet i AIK så här långt – landslagsmannen Anton Salétros.

Matchen pågår.