Officiellt: Barrett Laursen avslutar karriären

Skador sätter stopp för Jacob Barrett Laursen.

Nu meddelar den tidigare Häcken-backen att karriären är över.

– Jag har blivit tvingad till det, säger han till Campo.

Foto: Bildbyrån



Jacob Barrett Laursen tvingas avsluta karriären efter återkommande skadeproblem.

Den tidigare BK Häcken-spelaren fick stora delar av förra säsongen förstörd av en knäskada och gjorde endast ett framträdande i allsvenskan. När kontraktet löpte ut vid årsskiftet blev det ingen fortsättning i klubben.

Nu bekräftar 31-åringen att beslutet att sluta inte varit frivilligt, utan en följd av de fysiska problemen.



– Det värsta är att det inte har varit ett aktivt val. Jag har blivit tvingad till det. Jag har vetat att skadan inte varit bra, men när jag fick höra att den kan påverka livet efter karriären … då slog det mig. Det har varit förbannat svårt att acceptera, säger han till Campo.

