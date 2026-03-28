Officiellt: MFF-talangen flyttar till USA

Den svenske försvarstalangen Hugo Bäckstrand lämnar Malmö FF.

20-åringen ansluter till amerikanska Sarasota Paradise.

Foto: Bildbyrån



Den svenske försvararen Hugo Bäckstrand lämnar Malmö FF, där han senast tillhört P19-truppen. Sarasota Paradise bekräftar nämligen på sin officiella hemsida att klubben har gjort klart med 20-åringen.

Flytten innebär att Bäckstrand nu fortsätter sin utveckling i USA, där Sarasota Paradise spelar i USL League One, vilket är den amerikanska tredjeligan.

– Jag är supertaggad på att ansluta till Sarasota Paradise och träffa alla spelare och ledare. Jag ser fram emot att spela för fansen och hjälpa laget att lyckas under vår första professionella säsong, säger Bäckstrand till klubbens hemsida.

Klubbens huvudtränare Mika Elovaara är mycket nöjd med nyförvärvet och lyfter fram både spelarens kvaliteter och rekryteringsprocessen bakom värvningen.

– Att värva Hugo är ett perfekt exempel på hur många saker i vår klubb fungerar. Vår grundare och vd har ett starkt internationellt nätverk, vilket gjorde att vi fick upp ögonen för honom. Efter noggrann scouting och att ha lärt känna honom är vi övertygade om att han passar perfekt in i laget, både på kort och lång sikt, säger Elovaara.