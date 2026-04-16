Officiellt: Snaer Gunnarsson klar för Elfsborg

IF Elfsborg värvar talangen Gabriel Snaer Gunnarsson.

Den 17-årige islänningen ansluter till Boråsklubben i sommar efter en lyckad provträning.

IF Elfsborg har gjort klart med Gabriel Snaer Gunnarsson, 17. Anfallaren ansluter från isländska Akranes den 1 juli.

Övergången kommer efter att Gunnarsson tränat med klubben i vintras, där han imponerade både i U19- och A-laget.

– Jag ser fram emot att ta nästa steg, bli en bättre spelare och bidra till laget så mycket som möjligt, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag vill helt enkelt etablera mig som Elfsborgsspelare genom att jobba hårt och göra mitt bästa för det här laget. Längre fram är såklart målet att sikta högt – förhoppningsvis vinna någon titel och få åka ut i Europa med Elfsborg.

Elfsborg manager Björn Hamberg är nöjd med nyförvärvet.



– Han är en spelare som trots sin unga ålder redan har erfarenhet av seniormiljö, där han presterat väldigt bra. Med denna värvning visar vi återigen att vi är en väldigt attraktiv klubb för unga talanger att komma till, säger han.

Även sportchef Stefan Andersson är glad över tillskottet.



– Gabriel är en spelare vi har följt en tid och som också var på besök hos oss i december månad. Gabriel tillhör Islands mest lovande offensiva spelare och han har ständigt varit uttagen i de isländska ungdomslandslagen, samt redan spelat ett flertal matcher i den högsta ligan. Efter att ha imponerat på oss både som spelare och person så är vi nu nöjda att presentera Gabriel som Elfsborgare, säger han till hemsidan.

Gunnarsson har redan spelat 17 seniormatcher och representerat Islands ungdomslandslag.