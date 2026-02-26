Officiellt: Victor Lind klar för Hammarby

Hammarby IF har värvat Victor Lind från IF Brommapojkarna.

Affären är den dyraste en allsvensk klubb någonsin gjort.

Foto: Bildbyrån



Victor Lind, 22, har skrivit på ett kontrakt med Hammarby som sträcker sig till 2029.



Den danska anfallaren stod för tio mål och fyra assist under den senaste säsongen i BP.

– Det här känns väldigt bra. Sedan jag började spela i Sverige har jag alltid haft ett gott öga för Bajen. Att få uppleva supportrarna, men även spelstilen som klubben står för kommer passa mig utmärkt, säger Victor Lind till Hammarbys hemsida.



Enligt Expressen är det här den största övergången någonsin i allsvenskan och den uppges gå loss på runt 28 miljoner kronor.



– Rekryteringen av Victor är den största i Hammarbys historia och den är möjlig tack vare det hårda arbete som många inom klubben bidragit med de senaste åren. Vi har skapat oss själva förutsättningarna genom ett hårt och strukturerat arbete över tid och det är ett kvitto på att vi rör oss i helt rätt riktning och framför allt på de ambitioner vi har framåt, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande på klubbens hemsida.



Han framhåller att Lind fyller en viktig roll för både kort- och långsiktig utveckling av laget.



– I Victor får vi in en spelare med de egenskaper vi sökt efter, på en position vi vill stärka upp med en profil utifrån ålder och ambition som kommer göra Hammarby bättre på både kort och lång sikt samt med en startsträcka som bör vara relativt kort, säger han.

Hammarby möter närmast Örebro SK på bortaplan i Svenska cupen på måndag.

Texten uppdateras!