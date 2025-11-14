Allsvenskan 2025 är över.

FotbollDirekts profiler ser tillbaka på säsongen – och delar ut pris till de bästa spelarna.

✔️ Panelen enig – han är årets spelare: ”Blir bara bättre och bättre”.

✔️ Succétränaren hyllas: ”Ingen förtjänar det här mer”.

✔️ Dif-floppen sågas: ”Inte alls övertygat”.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2025 har nått sitt slut, och nu återstår det bara ödeskvalet mellan IFK Norrköping och Örgryte, som ska avgöra vilket lag som spelar i allsvenskan 2026.

Efter en lång och intensiv säsong tittar FotbollDirekts profiler Casper Nordqvist, Rasmus Hjortling Olofsson och Tor Sundberg närmare på prestationerna som har stuckit ut under året. Panelen delar ut pris till de bästa spelarna på varje position, den bästa tränaren och årets bästa spelare.

Dessutom tar panelen fram sågen och utser årets största flopp.

