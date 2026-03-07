Pavey pressas inte av jämförelserna med sin pappa: ”Bara fokus på mitt”

KARLBERG. AIK har en ny Pavey i laget, mot Oddevold startdebuterade Charlie Pavey och jämförelserna med hans far kom direkt.

Det är dock ingenting som 17-åringen påverkas speciellt mycket av.

Kenny Pavey gjorde nästan 200 matcher i AIK under sin tid i klubben och var med och vann såväl ett SM-guld som ett cupguld med Gnaget.

Nu har en ny Pavey presenterat sig på allvar i klubben, nämligen legendarens son Charlie som stod för en imponerande startdebut mot IK Oddevold förra helgen.

Jämförelserna mellan 17-åringen och hans far dröjde inte länge, men för Charlie själv är det inget som påverkar.

– Jag har mest bara fokus på mitt, sedan får jag råd av honom. Det är ingenting jag tänker på, säger han.

Han känner inte heller någon större press på sig på grund av vem hans pappa är och vad han har betytt för AIK.

– Nej, det är bara att gå ut och njuta, spela och ha kul, säger han.

Han medger dock att han får mycket kärlek kopplat till sitt namn.

– Väldigt mycket kärlek, det är en klubb som också är i mitt hjärta. Att få höra när de sjunger mitt namn, det är fantastiskt och kul.

”Debutera i allsvenskan härnäst och försöka göra mitt bästa för klubben”

Starten mot IK Oddevold var 17-åringens första i AIK:s A-lag och han medger att det var en dröm som gick i uppfyllelse.

– Ja självklart, det är en dröm för mig, jag har spelat i den här klubben sedan jag var fyra år gammal. Nu är det bara att försöka att debutera i allsvenskan härnäst och försöka göra mitt bästa för klubben. Det är en dröm att spela inför fansen, Norra stå och allting.