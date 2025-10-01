Peking bryter med Sylvia: ”Ett oundvikligt beslut”

IFK Norrköping bryter samarbetsavtalet med IF Sylvia.

Anledningen till uppbrottet är ekonomisk.

– Som läget ser ut är det tyvärr ett oundvikligt beslut, säger Martin Gyllix, ordförande i ”Peking”.

Foto: Bildbyrån

Sedan år 2013 har IFK Norrköping haft ett nära samarbete med Sylvia IF, men nu går föreningarna sina skilda vägar. Under onsdagen står det klart att samarbetsavtalet, som gäller fram till årsskiftet, inte kommer att förlängas.

– Det känns självklart ledsamt att behöva avsluta ett mångårigt fint samarbete, men så som läget ser ut är det tyvärr ett oundvikligt beslut, säger IFK Norrköpings ordförande Martin Gylli i ett uttalande.

Anledningen till styrelsens beslut är ekonomiska, bekräftar klubben i uttlandet. Enligt Norrköpings Tidningar har ”Peking” investerat mellan 2,5 och 3,5 miljoner kronor i Sylvia varje år. Denna kostnad anses helt enkelt vara för hög, enligt lokaltidningen.

– Under åren Sylvia befann sig högre upp i seriesystemet såg vi många exempel på hur samarbetet gav fantastiska möjligheter för spelare och ledare att nå elitfotbollen genom vägar utanför IFK:s egna akademi. Men, att komma tillbaks dit skulle kräva ytterligare omfattande investeringar, och det kommer vi tyvärr inte ha möjlighet till under kommande år, säger André Skagervik, klubbdirektör i ”Peking”, och tillägger:

– Skulle Sylvia som förening hitta nya vägar att stå på egna ben, är vi dock självklart öppna för att samarbeta även i framtiden.

Samarbetet mellan klubbarna kommer att fortgå fram till årsskiftet, när det nuvarande kontraktet går ut. Därefter går klubbarna sina skilda vägar.