Hyllningen till Djurgårdens sparkapital: ”Kan nå Europa”

Han uppges vara nära Hammarby.

Då ställs i sådana fall Kalle Karlsson mot sin forne spelare Mikael Marqués i derbyna mot Djurgården nästa säsong.

– Det är fantastiskt att ha det självförtroendet och jag kände redan efter hans succé i Västerås att det här är en spelare som kan nå ut i Europa, säger tränaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Kalle Karlsson har själv lagt locket på kring sin framtid, där han ryktats till såväl AIK som Hammarby.

Nu verkar det komma allt närmare med Hammarby, detta enligt Sportbladet. Tidningen skriver att det hela väntas bli officiellt nästa vecka.

I sådana fall kommer Karlsson i derbyna mot Djurgården nästa säsong att ställas mot Mikael Marqués, mittbacken som Karlsson hade i Västerås i fjol.

Det var då som Marqués fick sitt genombrott i svensk fotboll och trots att han skadade sig i juli förra året valde ändå Djurgården i vintras att värva försvararen – som då fortsatt gick skadad.

Först i näst sista omgången i årets allsvenska var Marqués uttagen i Djurgårdens matchtrupp, skadefrånvaron och rehaben visade sig mer komplicerat än väntat.

Ändå rankar sig Marqués fortsatt som ett topp 3-namn när det kommer till mittbackar i svensk fotboll – och därmed står han fast vid uttalandet som han levererade till FD i december förra året.

”Helt ärligt är jag så pass bra att jag kan spela på Europanivå. Jag är topp 3 mittbackar i Sverige, utan ordning”, sa Marqués till FotbollDirekt då.

”Underbar karaktär och en fantastisk spelare”

När Kalle Karlsson får höra vad sin tidigare adept sagt skrattar han till.

– Det är fantastiskt att ha det självförtroendet, det är kul att ha det. Framförallt när man varit skadad i 1,5 år, säger Karlsson till FD och fortsätter:

– Micke är en underbar karaktär och en fantastisk spelare. Jag hoppas han är skadefri framöver. Han har en enorm potential och jag hoppas att han kan nå den.

I intervjun med FD nyligen berättade Marqués att han siktar på svenska landslaget, att han vid en bra allsvensk vår kan locka till sig Graham Potters intresse.

Inställningen uppskattar Karlsson, som heller inte tycker att 24-åringen är ute och cyklar.

– Micke har extremt fina egenskaper och en spets som kan ta honom långt. Nu har han haft en lång skadefrånvaro och det är väl klart det blir en resa att ta sig tillbaka från den, säger Karlsson och tillägger:

– Egenskaperna han har är ögonfallande och jag kände redan efter hans succé i Västerås att det här är en spelare som kan nå ut i Europa.