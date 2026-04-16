Publikfest väntar i Stockholm – Bajen toppar biljettligan

Till helgen spelas tre allsvenska matcher i Stockholm, på tre dagar.

Då har samtliga lag sålt över 25 000 biljetter till sina matcher.

Just nu toppar Hammarby listan över flest antal sålda biljetter – med 29 231.

Foto: Bildbyrån

I morgon, fredag, tar Djurgårdens IF mot Malmö FF på 3Arena i vad som är en klassisk allsvensk stormatch. Dagen efter, lördag, intar Hammarby samma arena och välkomnar nykomlingen Örgryte IS och under söndagen ställs AIK mot Kalmar FF på Strawberry arena.

Under de tre stora 08-klubbarnas första hemmamatch för året samlade man, totalt sett, 95 701 åskådare där AIK:s premiär mot Halmstads BK lockade 39 085 personer. Hammarbys premiär mot Mjällby drog i sin tur 30 162 och Djurgårdens hemmapremiär mot Kalmar FF 26 454 åskådare.

Inför helgens tre raka matcher i Stockholm har alla rivalklubbar sålt över 25 000 biljetter och mycket talar för att det blir allsvensk folkfest från fredag kväll till söndag eftermiddag.

Just nu har Hammarby sålt flest biljetter till sin hemmamatch enligt klubbarnas egna hemsidor. 29 231 personer har i skrivande stund köpt en biljett till ”Bajens” match mot Öis medan 28 103 personer har säkrat en plats till AIK:s match mot Kalmar FF och 27 100 personer har köpt en biljett till fredagens stormatch mellan Blåränderna och de Himmelsblå.

Matchen mellan Djurgårdens IF och Malmö FF har avspark klockan 19.00 i morgon, fredag. Hammarbys match mot Örgryte IS har avspark klockan 15.00 under lördagen medan AIK:s match mot Kalmar FF sparkas igång klockan 14.00 på söndag.