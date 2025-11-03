Rafferty erkänner: “Hade inte en tanke på att åka ur” 

Degerfors IF är i stort behov av en vinst mot Hammarby för sin allsvenska överlevnad.

Då ställs Marcus Rafferty mot sina gamla lagkamrater från Årsta.

– Det kommer vara kul att träffa alla, men man vill såklart vinna, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

För en dryg vecka sedan besökte Degerfors IF Växjö för att gästa Östers IF i en mycket viktig match. Det var inte bara två nykomlingarna som ställdes mot varandra – de slog också om allsvensk överlevnad.

Laget från den värmländska bruksorten Degerfors var nödgade att vinna och lyckades – med matchens sista spark – kamma hem alla tre poängen.

Därför var stämningen hos Marcus Rafferty och hans Degerfors positiv efter viktorian i Småland.

– Bra, men vi vet fortfarande att ingenting är klart, även fast det var en hjälp på traven. Vi vet att vi har två finaler kvar och det är verkligen ingenting som är klart ännu. Vi var glada dagen vi vann och 24 timmar efter fick vi ställa om och börja fokusera på nästa match, säger Marcus Rafferty till FotbollDirekt.

Var någonstans gräver man fram ett sådant mål som avgör matchen?

– Det var ju Elias som gjorde målet men alla som hoppar in i matcherna bidrar med en ny energi. Även om det bara var han som kom i på slutet tror jag på något sätt att det gav extra energi till resten av laget. Vi såg att det fanns läge för en omställning och sättet bollen går in i mål… Det är lite typiskt en sådan match tycker jag. Men det var otroligt skönt också, det unnar jag Elias också.

Med segern mot Öster tog man sig förbi Växjö-laget och placerade sig på kvalplats inför den näst sista omgången. Då visste man att både Öster och IFK Norrköping skulle spela innan man själva tar emot Hammarby under måndagskvällen. Det menar 21-årige Rafferty är en viss fördel.

– Jag tror att man får lite mer att utgå från om man spelar sist som vi gör, men jag tror inte heller att det ändrar så mycket. Det viktigaste att vi förhoppningsvis tar tre poäng eller en poäng, så att det fortfarande lever in i sista matchen. Oavsett om vi hade varit först ut eller sist hade vi gått in med samma inställning. Sedan är det klart att man kan anpassa sig lite mer ju längre matchen går i och med att vi vet hur det har gått i de andra matcherna.

Ställs mot sitt gamla lag: ”Jag vet ju hur Kim är”

Idag vet både Rafferty och alla andra intresserade hur det har gått för bottenkonkurrenterna till Degerfors. IFK Norrköping föll tungt hemma mot IK Sirius, och Öster tog en poäng borta mot Gais. Därmed ser en seger mot Hammarby ut att räcka långt för den förre detta Bajen-spelare Rafferty.

– Det känns såklart lite extra nu i dagarna som leder upp till det också. Jag missade också matchen mot Bajen på våren och jag kunde inte ens vara där då jag hade en röntgen samtidigt som matchen. Jag har inte fått träffa spelarna, ledarna eller någon runt klubben på väldigt länge nu. Det kommer vara kul att träffa alla, men man vill såklart vinna, säger han och berättar att han fortsatt har kontakt med ett gäng spelare från de grönvita:

Foto: Bildbyrån

– Jag pratar med några stycken lite då och då. Sedan är det inte jättemycket, men man skickar grattis om det har gått bra eller om någon har gjort något bra. Sedan träffar jag några av dem U21-sammanhang också, säger Rafferty och menar Hampus Skoglund och Markus Karlsson.

Hammarby har inte mycket att spela för mot er. Kan det vara en fördel för er?

– Jo, eller det är väl lite mer hur de väljer att se på matchen mot oss. Jag vet ju hur Kim (Hellberg) är, han kommer att vilja vinna matchen såklart. Jag tror det kvittar lite hur de ställer upp. Alla som spelar, oavsett om det är deras vanliga elva eller om det är nya, kommer att vilja bevisa sig. Vi går in med inställningen att vi måste göra vårat oavsett. Det är ingenting som kommer att bli enklare oavsett hur de ställer upp.

”Ville hjälpa klubben att komma så högt upp som möjligt”

Har du informerat dina lagkamrater om svagheterna i Hammarby?

– Vi alla vet att de är otroliga med bollen. Av det jag har sett, vilket jag tror att många har sett, är att det är ganska öppet för att såra dem i kontringar. Det är ingenting vi har pratat om men det är klart att det har nämnts.

Med två omgångar kvar krävs en hel del av Degerfors för att undvika nedflyttning eller kval. Skulle man klara sig kvar i allsvenskan menar Rafferty att det hade varit…

– Otroligt. När jag kom hit hade jag inte en tanke på att det skulle vara möjligt att vi åkte ner. Det var inget som fanns i tankarna, att det skulle bli en bottenstrid. Jag kom hit och ville hjälpa klubben att komma så högt upp som möjligt. Om vi lyckas nu, efter den här skitsituationen vi är i, kommer jag att vara otroligt glad. Både för alla spelare men också för alla supportrar och alla som jobbar i klubben, avslutar den förre Bajen-spelaren.

Matchen mellan Degerfors och Hammarby har avspark klockan 19.00.