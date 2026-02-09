Rubin om samarbetet med Karlsson: ”Dialog hela vägen”

Västerås SK har bytt huvudtränare inför säsongen 2026.

Detta då Alexander Rubin har ersatt Kalle Karlsson.

– Det var ett självklart val att tacka ja, säger Rubin Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter ännu en allsvensk uppflyttning lämnade Kalle Karlsson Västerås SK för Hammarby under vintern.

I Karlssons ställe har Alexander Rubin, 36, tagit över efter att tidigare ha varit assisterande till den Bajen-flyktade tränaren samt arbetat inom VSK under många år.

Då menar han själv att det var viktigt att hans dialog med Karlsson var viktig när det stod klart att han skulle ta över A-laget.

– Det var ett självklart val att tacka ja. Samtidigt var det viktigt för mig att Kalle skulle vara den första som fick höra om det. Så vi hade en dialog hela vägen vilket var jäkligt viktigt för mig, att det skulle skötas på rätt sätt. Annars hade det aldrig blivit av, säger han till Fotbollskanalen och berättar att det inte var aktuellt att följa med Karlsson till ”Bajen”:

– Vi arbetade med varandra nästan dagligen i 4,5 år så självklart diskuterade vi vad som framför allt skulle kunna hända för Kalle i framtiden. Det har i omgångar ryktats mycket om honom så vi har pratat om framtiden såklart. Men när han blev klar för Hammarby var jag redan huvudtränare i VSK, så då fanns det ingen fråga att ställa.

Med en nära intakt trupp från fjolårets säsong ser Rubin mycket fram emot sin första säsong som allsvensk huvudtränare.

– Det är jätteviktigt att vi lyckats med det. Vi bytte många spelare för ett år sedan och under våren i superettan syntes det. För det tar tid att få in de nya i vår struktur. Under hösten fick vi ihop det och då såg det jättebra ut. Att ha kvar stommen gör att vi känner oss slagkraftiga från starten på cupen och sen seriestarten, avslutar han.