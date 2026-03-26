Så länge blir Mjällby-stjärnan borta efter skadan

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av första halvlek i cupsemifinalen mellan Mjällby AIF och Gais som hemmalagets Jeppe Kjær kom fri från halva plan.

I straffområdet gjordes han ner av göteborgarnas Matteo De Brienne och tilldömdes en straff – som Elliot Stroud borrade in i mål för 2-0.

För Kjærs del var dock matchen över och han tvingades med byte med en befarad skada. Nu står det klart hur länge norrmannen blir borta.

– Prognosen är att han blir borta ett par veckor, tyvärr, säger sportchef Hasse Larsson till Bollklubben och berättar vilken typ av skada det handlar om:

– Det var baksida lår.

När det kommer till Viktor Gustafson, som också tvingades till ett tidigt byte, menar sportchefen att det inte är lika allvarligt.

– Det är inte så farligt med honom, förklarar Larsson.