Sänkte mästarna: “Hade en bra dag – det var tufft för dem”

Han lämnade division ett och Assyriska för spel med den allsvenska nykomlingen Örgryte.

När Jerome Tibbling Ugwo fick chansen från start mot de regerande mästarna Mjällby AIF krönte han sin startdebut med ett mål under lördagens seger.

– Det kom inte som en “chock” för mig men det är inte som att jag kommer gå runt och säga att jag är kung i hela Sverige, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under vintern som Örgryte IS meddelade att man värvade Jerome Tibbling Ugwo eller ”CJ”, som han har kallats sedan han var liten. Bakgrunden till smeknamnet berättar han härstammar från sin nigerianska bakgrund, och hans fullständiga namn Chinaka Jerome Michael Junior Tibbling Ugwo.

Under lördagen, när hans ÖIS gästade Mjällby AIF i den andra allsvenska omgången, fick också anfallaren sin första chans från start i Andreas Holmbergs lag. 90 minuter efter att domaren hade blåst igång matchen på Strandvallen stod den allsvenska nykomlingen som segrare och Tibbling Ugwo som matchvinnare med sitt 2-0-mål. Således var det ingen vidare dålig lördag för 27-åringen.

– Nej, inte när du lägger fram det sådär, säger “CJ” och skrattar.

– Man hade inte kunnat önska en bättre start personligen eller för laget. Men jag är inte så förvånad ändå. Jag tror att den här gruppen har någonting och det är nästan kul att folk underskattar oss. Det får de gärna fortsätta att göra, fortsätter anfallaren och skrattar till.

Det kanske ni också har varit. Men nu lär det bli ändring på det?

– Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att jag kommer att få det ännu jobbigare om jag spelar, men vi fick ta till vara på det så länge det varade, säger han, skrattar och fortsätter:

– Det kommer inte gratis heller. Vi har en bra grupp och en spelidé som alla försöker röra sig mot men också kvalitet i olika former. Det har kommit ihop bra men det hade inte varit undergången om vi hade torskat de två första matcherna med tanke på att vi är nykomlingar, men nu sitter vi i en bättre sits.

Foto: Bildbyrån

Att Assyriska-förvärvet skulle få chansen att göra sin allsvenska startdebut meddelar han kom tidigt under veckan, och som ett kvitto på att hans arbete under försäsongen lönat sig.

– Det var ganska tidigt i veckan. “Adde” (Holmberg) gillar egentligen att hålla ganska länge på truppen men om han gör några ändringar brukar man få veta det. Jag visste det ganska tidigt och det var kul redan då, och jag firade lite smått. Han sade att han var nöjd med mitt inhopp mot Malmö men också tidigare under försäsongen. Han sade att jag har gjort det bra på träningarna och att jag förtjänade det. Det var kul att höra och skönt att vara i en sådan miljö där det spelar roll, i vissa lägen kan det vara så att man kanske inte får chansen även om man har visat sig vara bra. Sedan har jag inte en dålig konkurrent heller.

”Kan vara hjälte ena dagen – och helt koko andra dagen”

Nej, han gjorde näst flest mål i hela superettan förra året.

– Ja, exakt. Men jag är otroligt tacksam över att tränaren trodde på mig och tyckte att det var rätt tid för mig att få chansen. Det var säkert inte ett lätt beslut.

Även om beslutet inte var lätt för Andreas Holmberg visade det sig vara rätt. Som om det inte var nog med att “CJ” tryckte in 2-0 för sällskapet efter 26 minuter bjöd han på en mycket akrobatisk målgest och en halvtidsintervju som var uppfriskande.

Sådan är också 27-åringen, berättar han själv.

– Det är den. Jag har spelat fotboll länge och har haft mina upp- och nedgångar. Jag vet att man kan vara hjälte ena dagen och det kan vara helt koko den andra dagen, så man ska njuta när det kommer. Samtidigt vet man hur mycket tid man har lagt ner med åren och man har lärt sig vad man är bra på. För mig var det självklart otroligt kul att få starta och göra mål men samtidigt vet jag vad jag kan göra. Det blev inte en “chock” för mig men det är inte som att jag kommer gå runt och säga att jag är kung i hela Sverige. Man får ändå försöka att hålla sig på jorden och försöka att fortsätta hjälpa laget, då kommer resten. All respekt till Mjällby och deras spelare, men jag hade en bra dag och det var tufft för dem, säger “CJ” och skrattar.

Efter de två första omgångarna av allsvenskan 2026, och de första två för ÖIS sedan 2009, står Göteborgsklubben på fyra poäng. Det ligger också i linje med klubbens inställning till säsongen, att vara med och tävla i varje match man spelar.

– Vi sade det inför säsongen, att vi kommer att ge allt i varje match och vi har inte den mentaliteten att vi bara vill klara oss kvar. Det är den inställningen vi har, att vi ska göra vår grej var vi än kommer. Det är tufft, vi gör det bra försvarsmässigt och vi är farliga på kontringar. Vi har en bra mix och det kommer nog att bli rätt tufft att spela mot oss så länge vi håller är ödmjuka och fortsätter att göra jobbet.

Och vad kan vi förvänta oss av “CJ” i år?

– Jag tyckte ändå att matchen mot Mjällby är en bra bild av vad man kan förvänta sig. Jag kommer att vara där uppe och stångas, men sedan tror jag inte att man har sett allt. Jag har mer att bjuda på. Jag kommer att göra det jobbigt för många försvarare och förhoppningsvis bjuda på lite fler mål. Jag har också lite av en akrobatisk bakgrund så det kan bli någon bicicleta om jag får läge också, avslutar Chinaka Jerome Michael Junior Tibbling Ugwo.