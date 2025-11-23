Sejdui bekräftar: ”Jag återvänder till Malmö FF”

Patriot Sejdiu missade slutet av säsongen på grund av hjärtsäcksinflammation.

Nu berättar han om symptomen – och bekräftar att han inte blir kvar i Östers IF.



Efter att ha lånats in till Östers IF från Malmö FF i somras fick Patriot Sejdiu ett abrupt säsongsslut. Den 25-årige ytterforwarden spelade sitt sista inhopp mot IFK Göteborg, därefter stoppades han av hjärtsäcksinflammation. Han beskriver hur han direkt efter matchen kände att något inte stod rätt till.

– Jag blev snabbt utmattad och fick ont i bröstet. Några dagar senare ökade smärtan, och då kände jag att något var fel, säger han till SMP.



Sejdiu tränade trots förkylning och halsont dagarna innan, vilket kan ha bidragit till symptomen.

När diagnosen kom höll han sig ändå lugn.

– Jag blev aldrig riktigt orolig. Jag hade inga andningsproblem och mådde annars ganska bra. Det var mest tråkigt att bara vara hemma och inte kunna göra något, säger han.

Öster åkte ur allsvenskan, men när laget återupptog träningen i måndags var Sejdiu tillbaka – nu med läkarens godkännande att träna igen. Däremot blir det ingen fortsättning i klubben. Köpoptionen i låneavtalet aktiveras inte.

– Planen är att jag återvänder till Malmö i början av försäsongen och tar det därifrån. Min agent sköter snacket, säger Sejdiu.